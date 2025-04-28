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Дьёкереш опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»

Дьёкереш опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»
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Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш возглавил гонку «Золотой бутсы» после матча 31-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой» (5:0). Швед четырежды поразил ворота соперника. Теперь в активе 26-летнего форварда 38 голов в текущем сезоне Примейры.

Таким образом, Дьёкереш набрал 57 очков в зачёте «Золотой бутсы» (с коэффициентом 1,5) и обошёл форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ранее возглавлявшего рейтинг (28 голов и 56 очков из-за коэффициента 2).

Португалия — Примейра . 31-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Боавишта
Порту
Окончен
0 : 5
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 45+1'     0:3 Дьёкереш – 50'     0:4 Араухо Вильчес – 57'     0:5 Дьёкереш – 90+2'    

Третью строчку в зачёте «Золотой бутсы» занимает нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (50). Далее следуют нападающий «Баварии» Гарри Кейн (48) и форвард «Атланты» Матео Ретеги (48).

«Спортинг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, заработав 75 очков.

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