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Чемпионат Италии по футболу: расписание дня матчей 34-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание дня матчей 34-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 28 апреля, матчем «Удинезе» — «Болонья» стартует 34-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание дня.

Расписание матчей 34-го тура Серии А на 28 апреля (время — московское):

19:30. «Удинезе» — «Болонья»;

21:45. «Лацио» — «Парма»;

21:45. «Верона» — «Кальяри».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 74 очка после 33 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 71 очко. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 65 очков.

Замыкает турнирную таблицу «Монца», набравшая 15 очков. Также в зоне вылета находятся «Эмполи» и «Венеция» (у каждой команды по 25 очков).

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