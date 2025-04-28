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«Бавария» стала победителем женской Бундеслиги в третий раз подряд

«Бавария» стала победителем женской Бундеслиги в третий раз подряд
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Мюнхенская «Бавария» завоевала очередной титул женской Бундеслиги, одержав победу в матче чемпионата Германии по футболу среди женщин с «Фрайбургом» (3:1). Таким образом, команда выиграла титул в третий раз подряд и седьмой раз в истории клуба.

Счёт на 21-й минуте открыла нападающая «Баварии» Леа Шуллер. Ответ «Фрайбурга» последовал на 28-й минуте от Свеньи Фельмли. Преимущество хозяев удвоила Пернилле Хаардер. Глодис Перла Виггосдоттир усилила отрыв в конце матча, забив мяч головой. Победа помогла команде оторваться от идущего следом «Айнтрахта» на девять очков и стать недосягаемой за два тура до конца чемпионата.

Женская команда «Баварии» встретится с «Вердером» в финале Кубка Германии в Кельне в четверг, 1 мая.

Мужская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 с 75 очками после 31 игры. В оставшихся трёх встречах нынешнего сезона любая победа «Баварии», либо любая осечка «Байера» сделают команду Венсана Компани чемпионом.

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