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Адиев ответил, почему согласился возглавить «Химки», несмотря на финансовые проблемы

Адиев ответил, почему согласился возглавить «Химки», несмотря на финансовые проблемы
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Российский тренер Магомед Адиев объяснил, почему согласился возглавить «Химки», несмотря на финансовые проблемы подмосковного клуба. Сейчас красно-черные идут на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

«Я хотел проверить себя как тренера. Это новый, особенный опыт работы в таких условиях. У меня шесть игр с «Химками», мне интересно проверить себя. Смогу ли я», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев. На фоне этого игроки команды устраивали бойкот тренировок, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой покинул подмосковный клуб, после чего и был назначен Адиев. Бойкот в «Химках» помог подавить президент РПЛ Александр Алаев.

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