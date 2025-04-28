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Дмитрий Сычёв назвал самого ценного футболиста сезона и предсказал победителя РПЛ

Дмитрий Сычёв назвал самого ценного футболиста сезона и предсказал победителя РПЛ
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Бывший нападающий «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв назвал самого ценного футболиста нынешнего сезона и предсказал, какая команда выиграет Российскую Премьер-Лигу.

— Какой футболист — самый ценный в сезоне РПЛ?
— Сперцян. Потому что ярко играет и ведёт свою команду. К тому же, думаю, MVP должен выступать в чемпионском составе.

— То есть «Краснодар» возьмёт золото?
— Я вижу, что так и будет. Надеюсь, что интрига будет до последнего матча. Но приоритет отдаю «Краснодару», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги 3 мая. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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