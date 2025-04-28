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Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о планах клуба на летнее трансферное окно

Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о планах клуба на летнее трансферное окно
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о планах клуба на летнее трансферное окно. Он заявил, что бело-голубые намерены подписать новичков на все позиции.

«Ищем футболистов на все позиции. У нас есть свой список. В «Динамо» есть проблема с травмированными футболистами в линиях защиты и нападения. Вполне вероятно точечное усиление на нескольких позициях», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые занимают в турнирной таблице РПЛ пятое место с 47 очками с отставанием в три очка от «Спартака».

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