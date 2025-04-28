«Очень впечатляет». Денис Казанский — о чемпионстве «Ливерпуля»

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025. Напомним, «красные» официально выиграли титул, одержав победу над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура АПЛ.

«Абсолютно уникальное чемпионство Ливерпуля. На старте сезона «ванговать» такое было очень наивно. «Сити» и «Арсенал», казалось, разыграют партию. Все остальные будут либо мешать, либо наблюдать. Но вот так… Выйти и настолько ровно пройти всю дистанцию. Очень впечатляет. С учётом добавления примерно ноля новых игроков. И такого колоссального изменения тренерской ткани и мысли. Red Arne…. Овертоп!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

«Ливерпуль» — 20-кратный чемпион Англии. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед».