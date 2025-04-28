Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень впечатляет». Денис Казанский — о чемпионстве «Ливерпуля»

«Очень впечатляет». Денис Казанский — о чемпионстве «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025. Напомним, «красные» официально выиграли титул, одержав победу над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Абсолютно уникальное чемпионство Ливерпуля. На старте сезона «ванговать» такое было очень наивно. «Сити» и «Арсенал», казалось, разыграют партию. Все остальные будут либо мешать, либо наблюдать. Но вот так… Выйти и настолько ровно пройти всю дистанцию. Очень впечатляет. С учётом добавления примерно ноля новых игроков. И такого колоссального изменения тренерской ткани и мысли. Red Arne…. Овертоп!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

«Ливерпуль» — 20-кратный чемпион Англии. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Рабинер упомянул «Спартак» Романцева, говоря о досрочном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android