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В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином»

В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Рубином»
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В пресс-службе «Факела» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча 26-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась победой казанцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Клуб намерен обратиться в ЭСК по поводу решения арбитра Романа Сафьяна о неназначении пенальти в ворота «Рубина» во время встречи с казанцами 27 апреля. Речь идёт об эпизоде на 15-й минуте матча, когда игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов, находясь в штрафной площади, сбил защитника воронежцев Игоря Калинина. VAR бригада отреагировала на этот момент, главный арбитр отправился в сторону монитора, однако не получил видеоизображение эпизода для оценки случившегося. В трансляции на экране появилась надпись: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями VAR».

Через 30 минут VAR сработал после фола Никиты Моцпана на Руслане Безрукове, и главный арбитр удалил полузащитника «Факела», — сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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