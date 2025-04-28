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Адиев подвёл первые итоги работы в «Химках»

Адиев подвёл первые итоги работы в «Химках»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Магомед Адиев подвёл итоги стартового отрезка своей работы в клуба. Специалист был назначен на тренерский мостик красно-черных 16 апреля.

«Могу сказать, что каждый тренер видит все по-своему. Это тоже часть футбола. Мой предшественник видел игру иначе, поэтому я хочу поменять некоторые детали под себя, подтянуть интенсивность, единоборства. Однако предшественник делал акцент на контроле мяча, и в этом плане я хочу выразить ему некий респект, так как мне с командой работать сильно проще», — приводит слова Адиева пресс-служба «Химок».

Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев. На фоне этого игроки команды устраивали бойкот тренировок, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой покинул подмосковный клуб, после чего и был назначен Адиев. Бунт футболистов в «Химках» помог подавить президент РПЛ Александр Алаев, который заверил игроков, что их зарплаты будут выпалчены.

Напомним, сейчас «Химки» идут на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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