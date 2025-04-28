Слот объяснил, почему поблагодарил Клоппа во время празднования чемпионства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему отдал дань уважения бывшему наставнику клуба Юргену Клоппу во время празднования чемпионства в английской Премьер-лиге. Встреча 34-го тура с «Тоттенхэмом» завершилась со счётом 5:1 в пользу красных и принесла команде досрочное чемпионство. После окончания матча главный тренер мерсисайдцев взял в руки микрофон и стал распевать имя Клоппа.

«Из-за того, что он сделал ещё до моего прихода. Думаю, ни один другой тренер никогда такого не делал. Это однозначно мне помогло. Но ещё больше он помог тем, какую команду оставил после себя и какую культуру заложил в этой команде.

Качество игроков было очевидным для всех, а культура тяжёлого труда — не только со стороны игроков, но и со стороны работников штаба — была невероятной, и именно это является одной из причин, почему мы смогли достичь того, чего достигли в этом сезоне. По очевидным причинам, я считаю, что это был хороший момент, чтобы также поблагодарить его», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года перед стартом нового сезона и сменил на посту главного тренера Юргена Клоппа, который руководил командой с 2015 года и покинул клуб по собственному желанию.