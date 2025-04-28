Анатолий Тимощук: «Зенит» остаётся в чемпионской гонке

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что сине-бело-голубые продолжают борьбу за чемпионский титул. В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Соперник тоже очень хотел победить, чтобы была возможность зацепиться за медали. Для бело‑голубых это важный момент. Что касается «Зенита», то команда остаётся в чемпионской гонке, несмотря на то что отстаём от лидера на четыре очка, хотя могли остаться на прежнем расстоянии. «Зенит» в Москве потерял очки, а не приобрёл одно», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги 3 апреля. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).