Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе ЦСКА

Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе московского клуба. Он заявил, что каждое утро здоровается с фотографиями ветеранов армейской команды.

«Всем доброе утро! Хочу рассказать вам об одной своей маленькой традиции. Каждое утро я захожу на стадион и прохожу мимо фотографий команд ЦСКА разных годов и легенд нашего великого клуба. Так вот: очень важно не просто пройти мимо, а сказать всем легендам «доброе утро». Чтим память — и молодёжь приучаем!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале, прикрепив видео.

Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА. Видео: