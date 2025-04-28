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Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе ЦСКА

Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе ЦСКА
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Голкипер и капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей необычной традиции на стадионе московского клуба. Он заявил, что каждое утро здоровается с фотографиями ветеранов армейской команды.

«Всем доброе утро! Хочу рассказать вам об одной своей маленькой традиции. Каждое утро я захожу на стадион и прохожу мимо фотографий команд ЦСКА разных годов и легенд нашего великого клуба. Так вот: очень важно не просто пройти мимо, а сказать всем легендам «доброе утро». Чтим память — и молодёжь приучаем!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале, прикрепив видео.

Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА. Видео:

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