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Спортивный врач рассказал о характере перелома защитника «Факела» Дзиова

Спортивный врач рассказал о характере перелома защитника «Факела» Дзиова
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Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме защитника «Факела» Макса Дзиова, полученной в концовке первого тайма матча 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2). Футболист покинул поле на носилках. После столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым у Дзиова вывернулась левая нога.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«У Макса Дзиова очень серьёзная травма, там никакое не смещение отломков. Это перелом, который не похож на открытый, но по механике, возможно, даже был открытым. Там перелом двух костей: большеберцовой и малоберцовой с очень большим смещением отломков. Это многооскольчатый перелом.

Кроме того, будет повреждение синдесмоза, что является самым неприятным в данном случае. Синдесмоз — соединительная ткань в виде плёнки, которая находится между малоберцовой и большеберцовой костями. Она нужна для того, чтобы кости не разъезжались, когда мы ходим. Идёт колоссальная нагрузка, когда ложится весь вес. Если он повреждён, а человек наступает — кости расходятся в разные стороны.

Однозначно, нужна операция. Очень сомневаюсь, что Дзиова не прооперируют. Для этого нужно очень круто всё собрать, но вряд ли такое произойдёт. Часто бывает, что кости заживают, а с синдесмозом возникают проблемы. Нужна повторная операция. По факту — это перелом голени и смещение отломков. «Факел» своим прогнозом не соврал. Они сказали как есть. Но с таким диагнозом возможна и ерунда, и достаточно серьёзная травма», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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