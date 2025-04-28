Спортивный врач рассказал о характере перелома защитника «Факела» Дзиова

Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о травме защитника «Факела» Макса Дзиова, полученной в концовке первого тайма матча 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2). Футболист покинул поле на носилках. После столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым у Дзиова вывернулась левая нога.

«У Макса Дзиова очень серьёзная травма, там никакое не смещение отломков. Это перелом, который не похож на открытый, но по механике, возможно, даже был открытым. Там перелом двух костей: большеберцовой и малоберцовой с очень большим смещением отломков. Это многооскольчатый перелом.

Кроме того, будет повреждение синдесмоза, что является самым неприятным в данном случае. Синдесмоз — соединительная ткань в виде плёнки, которая находится между малоберцовой и большеберцовой костями. Она нужна для того, чтобы кости не разъезжались, когда мы ходим. Идёт колоссальная нагрузка, когда ложится весь вес. Если он повреждён, а человек наступает — кости расходятся в разные стороны.

Однозначно, нужна операция. Очень сомневаюсь, что Дзиова не прооперируют. Для этого нужно очень круто всё собрать, но вряд ли такое произойдёт. Часто бывает, что кости заживают, а с синдесмозом возникают проблемы. Нужна повторная операция. По факту — это перелом голени и смещение отломков. «Факел» своим прогнозом не соврал. Они сказали как есть. Но с таким диагнозом возможна и ерунда, и достаточно серьёзная травма», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.