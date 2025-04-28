Женская сборная России U16 примет участие в турнире развития УЕФА

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Сборная России U16 среди девушек 2009 года рождения примет участие в турнире развития УЕФА, на котором сыграет с командами из Китая, Узбекситана и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Соревнования пройдут с 28 апреля по 3 мая в Минске (Беларусь). Матчи будут транслироваться в прямом эфире.

Расписание матчей:

28 апреля, понедельник

14:00 мск. Россия — Китай

30 апреля, среда

11:00 мск. Беларусь — Россия

3 мая, суббота

10:00 мск. Узбекистан — Россия

Ранее женская сборная U16 принимала участие в турнире развития УЕФА, на котором сыграла с командами Беларуси, Казахстана и Китая.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА с февраля 2022 года.