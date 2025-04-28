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«С такой силой бьёт тайский боксёр». Врач объяснил механику страшного перелома Дзиова

«С такой силой бьёт тайский боксёр». Врач объяснил механику страшного перелома Дзиова
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Спортивный врач Никита Карлицкий объяснил механику страшного перелома футболиста «Факела» Макса Дзиова. Защитник воронежцев получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Не так легко сломать голень, как в случае с Дзиовым. Кости не круглые, как в мультиках. Они у нас разной формы, со временем адаптируются. На них идёт нагрузка с разных сторон. Если бы этот удар был прямо в голень по большеберцовой кости, возможно, ничего бы не было. Или был бы небольшой перелом. Поскольку это произошло под углом, а сам футболист падал на эту ногу с высоты всем весом, воздействие было приличным. С такой силой бьёт профессиональный тайский боксёр. Много раз видели, когда они так же ломали ноги, когда били в это место.

Кости там не укреплены. Большеберцовая кость толстая: у неё есть кортикальный слой, который является основой, а также внутренний мягкий слой, где содержится костный мозг. Спереди он толще, но по бокам слабее. Наши кости не рассчитаны на излом, они рассчитаны на вертикальную нагрузку. Будем желать Максу хорошего восстановления. Самое главное, чтобы в момент травмы не был повреждён нерв», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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