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Тренер вратарей «Пари НН» приглашён на заседание КДК РФС за оскорбление арбитра

Тренер вратарей «Пари НН» приглашён на заседание КДК РФС за оскорбление арбитра
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет пригласил на заседание тренера по физподготовке «Пари НН» Руслана Зубика за оскорбление арбитра матча 26-го тура РПЛ между нижегородцами и «Ахматом». В роли главного судьи этой встречи выступил Павел Шадыханов.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

«КДК рассмотрит нахождение на скамейке запасных «Пари НН» тренера по физподготовке Руслана Зубика, который не был внесён в протокол матча. Он не имел права там находиться.

Также рассмотрит удаление тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича за нецензурную брань в адрес арбитра. Пантич приглашён на заседание КДК РФС.

Кроме того, будет рассмотрено неподобающее поведение «Пари НН»: предупреждение шести футболистов и удаление официального лица клуба в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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