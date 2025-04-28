Тренер вратарей «Пари НН» приглашён на заседание КДК РФС за оскорбление арбитра

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет пригласил на заседание тренера по физподготовке «Пари НН» Руслана Зубика за оскорбление арбитра матча 26-го тура РПЛ между нижегородцами и «Ахматом». В роли главного судьи этой встречи выступил Павел Шадыханов.

«КДК рассмотрит нахождение на скамейке запасных «Пари НН» тренера по физподготовке Руслана Зубика, который не был внесён в протокол матча. Он не имел права там находиться.

Также рассмотрит удаление тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича за нецензурную брань в адрес арбитра. Пантич приглашён на заседание КДК РФС.

Кроме того, будет рассмотрено неподобающее поведение «Пари НН»: предупреждение шести футболистов и удаление официального лица клуба в составе одной команды», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.