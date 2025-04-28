Игрок «Химок» Вера: решение отменить бойкот показывает, что у нас есть команда

Полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о бойкоте подмосковной команды из-за долгов со стороны руководства клуба. Напомним, перед игрой 25-го тура РПЛ с «Зенитом» появилась информация, что игроки «Химок» могут отказаться от участия в этой игре, однако благодаря вмешательству главы лиги Александра Алаева этого не случилось.

— Кажется, после ситуации с зарплатами вы играете на чистом энтузиазме.

— Я футболист. И я люблю свою работу, люблю футбол. Мне нравится этим заниматься.

Всё, что происходило, вещи изнутри команды. Очень хорошо, что мы приняли решение снова тренироваться и поехать на матч с «Зенитом». Это показывает, что у нас есть команда, — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.