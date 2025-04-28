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Аналитики Opta давали вероятность в 5,1% на победу «Ливерпуля» в АПЛ-2024/2025

Аналитики Opta давали вероятность в 5,1% на победу «Ливерпуля» в АПЛ-2024/2025
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Аналитики Opta невысоко оценивали шансы «Ливерпуля» на победу в английской Премьер-лиге, рассчитывая до начала сезона, что мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии с вероятностью в 5,1%. Напомним, «красные» официально выиграли титул, одержав победу над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Ливерпуль» — 20-кратный чемпион Англии. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед». В следующем матче внутреннего первенства команда Арне Слота сыграет с «Челси» на выезде.

Отметим, что за 34 матча в рамках английской Премьер-лиги «Ливерпуль» проиграл только дважды. Ещё семь матчей «красные» свели вничью.

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