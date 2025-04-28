Аналитики Opta давали вероятность в 5,1% на победу «Ливерпуля» в АПЛ-2024/2025

Аналитики Opta невысоко оценивали шансы «Ливерпуля» на победу в английской Премьер-лиге, рассчитывая до начала сезона, что мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии с вероятностью в 5,1%. Напомним, «красные» официально выиграли титул, одержав победу над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» — 20-кратный чемпион Англии. Столько же титулов на счету «Манчестер Юнайтед». В следующем матче внутреннего первенства команда Арне Слота сыграет с «Челси» на выезде.

Отметим, что за 34 матча в рамках английской Премьер-лиги «Ливерпуль» проиграл только дважды. Ещё семь матчей «красные» свели вничью.