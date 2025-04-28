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РФС впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах

РФС впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах
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Российский футбольный союз (РФС) впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ. Футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны. На трибунах к ним присоединятся болельщики. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

«В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» проведут мемориальную акцию перед матчами «Спартак» — «Динамо», «Локомотив» — «Ростов» и «Зенит» — ЦСКА 29 и 30 апреля. 10-12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ.

Впервые в истории «Бессмертный полк» пройдёт на спортивных соревнованиях.

В акции примут участие не только участники матча, включая тренерские и административные штабы команд и судей, но и болельщики. Специально для них на сайте «Бессмертного полка» размещён конструктор макета, с помощью которого на рамку с портретом своего родственника можно добавить логотип любимого клуба и прийти с ним на стадион», — говорится в сообщении.

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