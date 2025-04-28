КДК накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений по ходу матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на минувших выходных в Москве и завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«КДК рассмотрит задержку выхода «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча. Будет рассмотрено и массовое скандирование болельщиками «Динамо» и «Зенита» оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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