Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений

КДК накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений по ходу матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на минувших выходных в Москве и завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

«КДК рассмотрит задержку выхода «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча. Будет рассмотрено и массовое скандирование болельщиками «Динамо» и «Зенита» оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сборная 26-го тура РПЛ. Монстры обороны ЦСКА, палач из «Динамо» и звезда «Зенита»
Сборная 26-го тура РПЛ. Монстры обороны ЦСКА, палач из «Динамо» и звезда «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android