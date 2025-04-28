КДК накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Динамо» и «Зенит» за скандирование болельщиками оскорбительных выражений по ходу матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на минувших выходных в Москве и завершилась вничью со счётом 1:1.

«КДК рассмотрит задержку выхода «Динамо» из раздевалки на две минуты перед началом матча. Будет рассмотрено и массовое скандирование болельщиками «Динамо» и «Зенита» оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.