Игрок «Факела» Моцпан приглашён на заседание КДК за удаление в матче с «Рубином»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет пригласил на заседание футболиста «Факела» Никиту Моцпана за удаление в матче 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22' 1:1 Безруков – 56' 2:1 Безруков – 89'
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'
«КДК рассмотрит удаление футболиста «Факела» Никиты Моцпана в матче с «Рубином» за серьёзное нарушение правил игры. Моцпан приглашён на заседание КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Игра между «Рубином» и «Факелом» состоялась 27 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась победой казанской команды со счётом 2:1. Моцпан был удалён в конце первого тайма.
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