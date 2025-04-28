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Игрок «Факела» Моцпан приглашён на заседание КДК за удаление в матче с «Рубином»

Игрок «Факела» Моцпан приглашён на заседание КДК за удаление в матче с «Рубином»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет пригласил на заседание футболиста «Факела» Никиту Моцпана за удаление в матче 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«КДК рассмотрит удаление футболиста «Факела» Никиты Моцпана в матче с «Рубином» за серьёзное нарушение правил игры. Моцпан приглашён на заседание КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игра между «Рубином» и «Факелом» состоялась 27 апреля. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась победой казанской команды со счётом 2:1. Моцпан был удалён в конце первого тайма.

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