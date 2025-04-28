КДК РФС накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков в дерби

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков в дерби в рамках 26-го тура РПЛ. Игра проходила в прошлым выходные и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками ЦСКА и «Спартака» ненормативной лексики. Также будет рассмотрен систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Марко Николича. Выход за пределы технической зоны футболиста ЦСКА Миралема Пьянича на 90-й минуте. Неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Будет рассмотрен инцидент, когда болельщики «Спартака» на трибуне С «Лукойл Арена» бросили на футбольное поле пластиковую бутылку.

Также КДК рассмотрит неподобающее поведение команды «Спартак»: предупреждение четырёх футболистов, официального лица клуба и удаление игрока. Неподобающее поведение команды ЦСКА: предупреждение пяти футболистов и двух официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.