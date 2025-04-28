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КДК РФС накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков в дерби

КДК РФС накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков в дерби
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков в дерби в рамках 26-го тура РПЛ. Игра проходила в прошлым выходные и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками ЦСКА и «Спартака» ненормативной лексики. Также будет рассмотрен систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Марко Николича. Выход за пределы технической зоны футболиста ЦСКА Миралема Пьянича на 90-й минуте. Неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Будет рассмотрен инцидент, когда болельщики «Спартака» на трибуне С «Лукойл Арена» бросили на футбольное поле пластиковую бутылку.

Также КДК рассмотрит неподобающее поведение команды «Спартак»: предупреждение четырёх футболистов, официального лица клуба и удаление игрока. Неподобающее поведение команды ЦСКА: предупреждение пяти футболистов и двух официальных лиц клуба», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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