Солтмурад Бакаев объяснил, почему «Спартак» проиграл ЦСКА в дерби

Футболист тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, почему «Спартак» уступил ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Бакаев ранее выступал за красно-белых.

— Почему «Спартак» проиграл?

— Как будто бы по борьбе ЦСКА был предпочтительнее. «Армейцы» ложились под мячи, много накрывали ударов и за счёт этого смогли выиграть.

— Это вопрос самоотдачи?

— Мне показалось, что да. Дерби — это и есть самоотдача. Там мало что решают индивидуальные моменты. На первый план выходит самоотдача и характер. Кто прыгает под мячи, тот и побеждает, — приводит слова Бакаева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура»Российской Премьер-лиги 3 мая. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА.