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Солтмурад Бакаев объяснил, почему «Спартак» проиграл ЦСКА в дерби

Солтмурад Бакаев объяснил, почему «Спартак» проиграл ЦСКА в дерби
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Футболист тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, почему «Спартак» уступил ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Бакаев ранее выступал за красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

— Почему «Спартак» проиграл?
— Как будто бы по борьбе ЦСКА был предпочтительнее. «Армейцы» ложились под мячи, много накрывали ударов и за счёт этого смогли выиграть.

— Это вопрос самоотдачи?
— Мне показалось, что да. Дерби — это и есть самоотдача. Там мало что решают индивидуальные моменты. На первый план выходит самоотдача и характер. Кто прыгает под мячи, тот и побеждает, — приводит слова Бакаева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура»Российской Премьер-лиги 3 мая. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА.

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