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Объявлена бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России

Объявлена бригада арбитров на первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России
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Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил бригаду арбитров на первый матч финала Пути РПЛ в Кубке России. Данная встреча пройдёт в среду, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бригада арбитров на матч «Зенит» — ЦСКА: главный судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Сергей Карасёв; инспектор — Александр Гончар.

Напомним, финал Пути РПЛ будет состояться из двух матчей. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с триумфатором нижней сетки (Пути регионов).

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