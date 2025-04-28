Тренер «МЮ» Аморим допустил появление Люка Шоу в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим допустил, что защитник команды Люк Шоу появится в матче 1/2 Лиги Европы с «Атлетиком». В предыдущей встрече команды с «Борнмутом» (1:1) Шоу сыграл впервые после травмы с февраля 2024 года.

— Это очень важно [что он отыграл 90 минут]. Нам нужно быть осторожными с ним, но сегодня он почувствовал, особенно после удаления, что он был игроком, который перегружал для нас этот [левый] фланг. Он умеет играть в последней трети поля, у него хороший пас. Поэтому нам и нужен Люк Шоу.

— Будет ли он в четверг?

— Это сложно, после того как Люк Шоу сыграл 90 минут. Наверное, он будет в составе, но, вероятно, не в стартовом. Нам нужно быть осторожными с ним, — приводит слова Аморима пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Английский защитник выступает за «красных дьяволов» с 2014 года. Нынешний контракт Шоу с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 16 млн.