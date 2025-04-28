Главный врач «Динамо» Родионов: Майсторович может больше не сыграть в этом сезоне

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил, что защитник команды Милан Майсторович может больше не сыграть в текущем сезоне из-за травмы. У футболиста может затянуться восстановление после травмы.

«За Майсторовичем мы пока наблюдаем, но есть вероятность, что его лечение затянется. Тогда придётся применять более радикальные методы. Он может не сыграть в этом сезоне», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Майсторович успел провести за «Динамо» 11 матчей во всех турнирах и даже забил один гол. Однако в конце сентября 2024 года он получил травму, от которой не восстановился до сих пор.