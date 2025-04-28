Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлена судейская бригада на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер»

Объявлена судейская бригада на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер»
Комментарии

УЕФА объявил о назначений судей на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером». Игру, которая пройдет в среду, 30 апреля, в Барселоне (Испания), обслужит французская бригада арбитров под руководством главного рефери Клемана Тюрпена. Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Николя Дано и Бенжамен Паже. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Франсуа Летексье. За VAR будет отвечать Жером Бризар, а помогать ему будет Вилли Делажо.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» по сумме двух матчей прошла дортмундскую «Боруссию» (5:3). «Интер» на стадии четвертьфинала встретился с «Баварией» (4:3).

Материалы по теме
«Барселона» выиграла Кубок Испании, россияне набрали 4 очка в матче НХЛ. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android