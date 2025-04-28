Объявлена судейская бригада на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер»
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УЕФА объявил о назначений судей на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером». Игру, которая пройдет в среду, 30 апреля, в Барселоне (Испания), обслужит французская бригада арбитров под руководством главного рефери Клемана Тюрпена. Начало — в 22:00 мск.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В качестве ассистентов главного арбитра выступят Николя Дано и Бенжамен Паже. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Франсуа Летексье. За VAR будет отвечать Жером Бризар, а помогать ему будет Вилли Делажо.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» по сумме двух матчей прошла дортмундскую «Боруссию» (5:3). «Интер» на стадии четвертьфинала встретился с «Баварией» (4:3).
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