Спортдиректор «Пари НН» Удальцов назвал Никиту Медведева вратарём высокого уровня

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что не сомневался в высоком уровне вратаря команды Никиты Медведева.

— Агкацев в матче с махачкалинским «Динамо» сделал сейв с пенальти, который сравнивают с возможным чемпионским спасением. Сейв Медведева с пенальти в матче с «Ахматом» может стать в дальнейшем спасительным для команды?

— Никита и в первой игре с «Ахматом» отбил пенальти, и здесь нас спас. У нас нет никаких сомнений, что он — вратарь высокого уровня. Не стоит умалять заслуг всей команды, которая билась и старалась, — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом» состоялся 26 апреля. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Пари НН» обошёл «Ахмат» со счётом 1:0, Никита Медведев отразил пенальти на последних минутах встречи.

После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.