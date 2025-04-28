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Спортдиректор «Пари НН» Удальцов назвал Никиту Медведева вратарём высокого уровня

Спортдиректор «Пари НН» Удальцов назвал Никиту Медведева вратарём высокого уровня
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил, что не сомневался в высоком уровне вратаря команды Никиты Медведева.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

— Агкацев в матче с махачкалинским «Динамо» сделал сейв с пенальти, который сравнивают с возможным чемпионским спасением. Сейв Медведева с пенальти в матче с «Ахматом» может стать в дальнейшем спасительным для команды?
— Никита и в первой игре с «Ахматом» отбил пенальти, и здесь нас спас. У нас нет никаких сомнений, что он — вратарь высокого уровня. Не стоит умалять заслуг всей команды, которая билась и старалась, — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

Напомним, матч 26-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом» состоялся 26 апреля. Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). «Пари НН» обошёл «Ахмат» со счётом 1:0, Никита Медведев отразил пенальти на последних минутах встречи.

После 26 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав также 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков.

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