Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
29 апреля, вторник
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.
30 апреля, среда
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Олег Соколов.