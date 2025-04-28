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Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Объявлены судейские назначения на матчи 1/2 финала Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

29 апреля, вторник

«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Резников.

30 апреля, среда

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Владимир Москалёв, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Олег Соколов.

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