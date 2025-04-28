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Сергей Игнашевич заявил, что ЦСКА не сможет стать чемпионом России

Сергей Игнашевич заявил, что ЦСКА не сможет стать чемпионом России
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Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич оценил шансы армейцев на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. По словам Игнашевича, ЦСКА вряд ли выиграет чемпионский титул.

— Вам нравится футбол Николича?
— Да.

— Способны ли армейцы в этом сезоне завоевать чемпионство или кубок?
— Чемпионство, думаю, уже нет. Многое упущено. За кубок, конечно, ещё могут побороться, — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 26 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (58 очков). Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка.

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