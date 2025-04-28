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В «Факеле» сообщили, что Дзиов перенесёт операцию после перелома ноги

В «Факеле» сообщили, что Дзиов перенесёт операцию после перелома ноги
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов сообщил, что футболист воронежской команды Макс Дзиов перенесёт операцию после перелома ноги. Защитник получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином».

«Макс находится в больнице в Казани. В скором времени он будет прооперирован. Какое самочувствие может быть у человека, который сломал ногу? У него закрытый перелом со смещением. Сейчас он находится на обезболивающих. Нужно подождать три дня, чтобы спал отёк, и уже потом можно будет оперировать. Всё, что нужно от клуба, мы делаем. Происходит полная поддержка со стороны «Факела». Будем надеяться, что всё пройдёт удачно — и он пойдёт на восстановление», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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