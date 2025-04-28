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Винчич назначен главным арбитром на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Арсенала» с «ПСЖ»

Винчич назначен главным арбитром на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Арсенала» с «ПСЖ»
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УЕФА объявил о назначении судей на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ». Игру, которая пройдет во вторник, 29 апреля, в Лондоне (Англия), обслужит словенская бригада арбитров под руководством главного рефери Славко Винчича. Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Матей Юг. За VAR будет отвечать Ален Брошак, а помогать ему будет Деннис Хиглер (Нидерланды).

В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошёл «Астон Виллу» (5:4). «Арсенал» на стадии четвертьфинала встретился с «Реалом» (5:1).

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