Винчич назначен главным арбитром на полуфинальный матч Лиги чемпионов «Арсенала» с «ПСЖ»

УЕФА объявил о назначении судей на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ». Игру, которая пройдет во вторник, 29 апреля, в Лондоне (Англия), обслужит словенская бригада арбитров под руководством главного рефери Славко Винчича. Начало — в 22:00 мск.

В качестве ассистентов главного арбитра выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности четвёртого арбитра будет выполнять Матей Юг. За VAR будет отвечать Ален Брошак, а помогать ему будет Деннис Хиглер (Нидерланды).

В 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» прошёл «Астон Виллу» (5:4). «Арсенал» на стадии четвертьфинала встретился с «Реалом» (5:1).