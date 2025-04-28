В «Реале Сосьедад» сообщили, что Арсен Захарян ещё может сыграть в этом сезоне

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о ходе восстановления российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днём он чувствует себя лучше. Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», — приводит слова Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.