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Хавбек «Динамо» Глебов оценил «Спартак» в качестве соперника в Кубке России

Хавбек «Динамо» Глебов оценил «Спартак» в качестве соперника в Кубке России
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Хавбек «Динамо» Данил Глебов поделился мнением о московском «Спартаке» в качестве соперника в Кубке России. Команды встретятся 29 апреля в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — хорошая команда. Мы будем выходить с мыслями на победу, биться и бороться до конца. Дай бог, это всё будет, и мы добьёмся хорошего результата», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, победитель дерби «Спартак» — «Динамо» встретится в финале Пути регионов с триумфатором пары «Локомотив» — «Ростов».

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