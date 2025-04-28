Юран ответил, вернётся ли защитник «Факела» Дзиов в футбол после жуткого перелома ноги

Известный российский экс-футболист Сергей Юран высказался о тяжёлой травме защитника «Факела» Макса Дзиова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). Напомним, Дзиов покинул поле на носилках после столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым. У него сложный закрытый перелом. В своё время Юран получил такой же тяжелейший перелом, играя за дубль киевского «Динамо».

«Сейчас медицина намного лучше, чем в советские времена была. Восстанавливаться сегодня проще. Главное, не пожалеть денег и отправить парня в правильную клинику, которая специализируется на таких травмах. У нас тоже великолепные врачи, но спортивная медицина не так развита, как в Европе, где этих операций уже миллион сделали.

А дальше всё от него будет зависеть, от его целеустремлённости. То, что восстановится физически, у меня сомнений нет. Преодолеет ли психологический синдром — вот в чём вопрос. Боязнь, какая-то скованность может остаться в голове. Справится вот с этим — вернётся и продолжит карьеру. А если нет — вряд ли. Психологический момент после реабилитации выйдет на первый план. Да, будет побаливать, ощущаться дискомфорт — здесь терпеть придётся.

Мне много в жизни встречалось футболистов, которые не могли терпеть боль. Боялись, закрывались. Надеюсь, Дзиов с этим справится. Хочу пожелать ему этого. Самое главное — не унывать и поставить перед собой цель: я вернусь в большой футбол. Тогда от головы эти импульсы к организму пойдут. А если сомневаться — «боюсь», «ой, что-то побаливает» — ничего не получится», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.