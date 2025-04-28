Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча «Арсенал» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ». Встреча состоится в среду, 29 апреля.

«Я думаю, обе команды имеют одинаковый шанс, чтобы пройти дальше. Наверное, атака у «ПСЖ» сильнее, но «Арсенал» значительно строже и эффективнее действует в обороне. Команда Артеты очень быстро возвращается назад при срыве атаки, у «ПСЖ» с этим есть проблемы. Зато у «ПСЖ» три выдающихся форварда: Хвича, Дембеле, Баркола. Хвичу пока рано называть новым лидером, но он играет огромную роль в результатах «ПСЖ». В сложных ситуациях он действует почти без потерь, и удачных обводок у него под 80%.

У «ПСЖ» много лидеров, и это очень хорошо для команды. Они готовы взять Лигу чемпионов, но соперник у них очень серьёзный. «Арсенал», который без шансов оставил «Реал Мадрид». Команда Ареты сегодня в хороших кондициях и с отличным настроением, они сейчас очень сбалансированы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.