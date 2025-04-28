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В «Динамо» обсудят с Александром Овечкиным празднование рекорда летом

В «Динамо» обсудят с Александром Овечкиным празднование рекорда летом
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что бело-голубые обсудят с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным совместное празднование рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, на данный момент на его счету 897 голов.

«Отметить рекорд Овечкина летом? Сейчас Александр сконцентрирован на плей-офф НХЛ. После того как он закончит сезон и, надеюсь, выиграет Кубок Стэнли, мы с ним это обсудим», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Отметим, что московское «Динамо» после 26 туров РПЛ нынешнего сезона занимает пятое место в турнирной таблице. Бело-голубые отстают от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

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