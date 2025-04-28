«Заново учился ходить». Юран сравнил перелом Дзиова со своей травмой в 1988 году

Известный российский экс-футболист Сергей Юран высказался о тяжёлой травме защитника «Факела» Макса Дзиова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). Напомним, Дзиов покинул поле на носилках после столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым. У него сложный закрытый перелом. В своё время Юран получил такой же тяжелейший перелом, играя за дубль киевского «Динамо».

«Здесь он шёл в борьбу, а тогда в меня шли. Шустиков, царство небесное, в подкате сзади грубо подкатился. У меня голеностоп как вывернулся, так и остался в этом положении, не вернулся на место. Врачи диагностировали перелом большой и малой берцовой костей, разрыв дельтовидной связки и синдесмоза. У нас в голеностопе есть две вилки, и у меня они разошлись. Из связок и сухожилий только ахилл уцелел — всё остальное порвалось.

После операции в Киеве профессор Левенец сказал: «Теперь от тебя всё зависит. Преодолеешь страх и дискомфорт — будешь играть дальше. Не преодолеешь — ищи себе новую работу». Тут от характера многое зависит.

Полгода я проходил на костылях с аппаратом Илизарова и ещё столько же времени заново учился ходить, бегать. На полное восстановление, если в совокупности брать, ушёл год. Но это при той ещё, советской медицине, когда лавсан при операции вшивали. Сегодня технологии и возможности совсем другие.

После такого психологически сложно было выйти на поле. Но я справился, вернулся. Надеюсь, и он вернётся», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.