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«Телефон чуть не взорвался». Отец Абдулкадырова — о дебюте сына в дерби «Спартак» — ЦСКА

«Телефон чуть не взорвался». Отец Абдулкадырова — о дебюте сына в дерби «Спартак» — ЦСКА
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Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о дебюте своего сына за армейцев в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Мы только перед матчем узнали, что сын сыграет в основе. Впервые попал в стартовый состав — и сразу в дерби! Очень много знакомых и родственников смотрели матч — человек 100 точно. У меня после игры чуть телефон не взорвался от сообщений и звонков!

Если в такой встрече совершил одну-две ошибки, можно ставить крест на карьере. Тысячу раз посмотрели момент с пенальти: его руку толкнули и подставили под мяч! Джамал — молодой, а игрок «Спартака» уже матёрый и знает, что делать в такие моменты. Самое главное, что Джамал не упал духом. Считаю, он провёл хороший матч. Мы довольны», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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