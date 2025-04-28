«Телефон чуть не взорвался». Отец Абдулкадырова — о дебюте сына в дерби «Спартак» — ЦСКА

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о дебюте своего сына за армейцев в матче 26-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Мы только перед матчем узнали, что сын сыграет в основе. Впервые попал в стартовый состав — и сразу в дерби! Очень много знакомых и родственников смотрели матч — человек 100 точно. У меня после игры чуть телефон не взорвался от сообщений и звонков!
Если в такой встрече совершил одну-две ошибки, можно ставить крест на карьере. Тысячу раз посмотрели момент с пенальти: его руку толкнули и подставили под мяч! Джамал — молодой, а игрок «Спартака» уже матёрый и знает, что делать в такие моменты. Самое главное, что Джамал не упал духом. Считаю, он провёл хороший матч. Мы довольны», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 28 апреля 2025
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