Парфёнов: Зобнин допустил детскую ошибку в дерби, ЦСКА заставил его ошибиться

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об итогах московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счётом 1:2.

«Спартаку» в матче с ЦСКА нужно было смелее играть в атаке. Было видно, что армейцы в первом тайме отдали мяч, но «Спартак» очень боялся рисковать. Даже моментов почти не было у обеих команд. По сути, ЦСКА ничего особого не сделал — просто сыграл дисциплинированно. В конце матча были самые яркие пять минут дерби, когда у команд появился риск. Когда тебя поджимают, ты начинаешь рисковать, пробовать и обострять, отсюда такое большое количество моментов в концовке игры.

Зобнина заставили ошибиться — ЦСКА при потере вступил в отбор и вернул мяч себе. Это была детская ошибка. Роман понимает, что ему нужно было делать в том эпизоде, но он сыграл так, как не следовало», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.