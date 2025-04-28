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Денис Бояринцев заявил, что не считал «Спартак» претендентом на титул и до игры с ЦСКА

Денис Бояринцев заявил, что не считал «Спартак» претендентом на титул и до игры с ЦСКА
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. По словам Бояринцева, «Спартак» вряд ли выиграет чемпионский титул. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые уступили ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Я и до дерби считал, что претендентов на золото два — «Краснодар» и «Зенит». Притом предполагал, что московские клубы сыграют друг с другом вничью. Что касается бронзы, то ЦСКА получил теперь психологическое преимущество. «Спартаку» ещё с «Динамо» играть», — приводит слова Бояринцева Bobsoccer.

По итогам 26 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар» (58 очков). Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «быков» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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