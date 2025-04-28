Денис Бояринцев заявил, что не считал «Спартак» претендентом на титул и до игры с ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. По словам Бояринцева, «Спартак» вряд ли выиграет чемпионский титул. В матче 26-го тура РПЛ красно-белые уступили ЦСКА (1:2).

«Я и до дерби считал, что претендентов на золото два — «Краснодар» и «Зенит». Притом предполагал, что московские клубы сыграют друг с другом вничью. Что касается бронзы, то ЦСКА получил теперь психологическое преимущество. «Спартаку» ещё с «Динамо» играть», — приводит слова Бояринцева Bobsoccer.

По итогам 26 туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар» (58 очков). Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «быков» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).