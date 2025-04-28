Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Монтес и Чавес могут покинуть РПЛ и перейти в «Крус Асуль»

Источник: Монтес и Чавес могут покинуть РПЛ и перейти в «Крус Асуль»
Комментарии

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес намерены покинуть Россию, чтобы перейти в мексиканский «Крус Асуль». Оба футболиста сами связались с командой из их родной страны. Об этом сообщил Goal.

По информации источника, мексиканские игроки планируют совершить трансфер по окончании сезона. Мексиканский клуб начал неофициальные переговоры с футболистами.

Монтес пополнил состав «Локомотива» осенью 2024 года. В текущем сезоне 28-летний Монтес провёл за команду 17 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Чавес перешёл в «Динамо» летом 2023 года. На его счету три гола и три результативных паса в 25 матчах сезона.

Материалы по теме
Сесар Монтес — о переходе в «Локомотив»: адаптировался я достаточно безболезненно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android