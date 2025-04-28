Первый тренер Абдулкадырова рассказал, почему игрок перешёл в ЦСКА, а не в «Краснодар»

Гаджи Магомедов, первый тренер футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, рассказал, почему игрок перешёл в армейский клуб, а не в «Краснодар».

«У нас собралась группа конкурентоспособных ребят, которых можно было рекомендовать в другие академии. Благо с коллегами установились хорошие отношения, и очень важно было помочь ребятам. Мы отправляли игроков в «Рубин», «Краснодар», «Ростов», ЦСКА. Джамал прошёл просмотр в «Краснодаре», но сразу оттуда улетел в Москву. Его готовы были брать «Краснодар» и ЦСКА, но я посчитал, что парня нужно отдавать к тренеру. Мой коллега Игдисамов в армейской академии возглавлял команду 2005 года. Мы тесно контактируем, я хорошо понимал принципы работы Дмитрия Игоревича, поэтому выбор пал на армейский клуб.

Я исходил из того, где ребятам будет лучше развиваться. Это было определяющим фактором. С 2005 года двое парней поехали в «Рубин», по одному — в ЦСКА и в «Ростов». Некоторые игроки с того года уже входят в заявку махачкалинского «Динамо»: двое находятся в основной команде, один — во второй», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.