Отец дебютанта ЦСКА Абдулкадырова: сын уже вымахал выше братьев Березуцких!

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста московского ПФК ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о высоком росте своего сына. Он сравнил его с братьями Березуцкими, рост каждого из которых составляет 190 см.

«Сын всегда был выше всех ровесников. Когда дорос до 185 см, спрашивал: «Я буду такого же роста, как братья Березуцкие?» Я сказал: «Не переживай, будешь выше». И он уже вымахал выше них! Физики в детстве ему немного хватало, но он всегда выдерживал весь матч, его никогда не меняли», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Накануне Джамалутдин Абдулкадыров дебютировал за армейцев в матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).