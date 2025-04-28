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Дмитрий Пятибратов: «Краснодар» заберёт чемпионство, «Зенит» теряет очки на ровном месте

Дмитрий Пятибратов: «Краснодар» заберёт чемпионство, «Зенит» теряет очки на ровном месте
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказал мнение, что чемпионом РПЛ текущего сезона станет «Краснодар».

«Думаю, победит «Краснодар». Команда созрела, клуб‑то точно. Есть опыт прошлого года, есть отрыв по очкам. Игра и характер, который демонстрируют футболисты, — всё наталкивает на мысль, что этот год они заберут. Тут ещё «Зенит» нестабильный, теряет очки на ровном месте. «Спартак» теряет очки. Это будет преимуществом «Краснодара». Но календарь у них сложный», — заявил Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 26 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар». Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги 3 апреля. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», отстающий от «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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