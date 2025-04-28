Первый тренер Абдулкадырова: в следующем году Джамал станет одним из ключевых игроков ЦСКА

Гаджи Магомедов, первый тренер футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказался о перспективах своего воспитанника в армейском клубе.

«Большую работу с Джамалом провели Дмитрий Игдисамов и его агент Таймаз Хархаров, — рассуждает о прогрессе своего воспитанника Магомедов. — С ним дополнительно занимались тренеры по физподготовке. В прошлом году Абдулкадыров в составе ЦСКА выиграл молодёжное первенство, сейчас провёл хорошие зимние сборы с основой и получил шанс сыграть в таком дерби. Думаю, он запомнит этот матч на всю жизнь. Мы очень рады за него. Но это только первый шаг, важно дальше продолжать так же и закрепляться. Я считаю, что у него всё для этого есть. Николич тепло отозвался о Джамале и его качествах.

У меня нет сомнений, что в этой среде и с такими партнёрами он будет развиваться. Тренерский штаб ЦСКА понимает, как его адаптировать. Нужно время, терпение и работа. А также понимание, какую роль он играет в этой команде. Сейчас у Николича четыре центральных защитника, и Джамал уже в обойме. Но он амбициозный парень. Думаю, он будет быстро прогрессировать и уже в следующем сезоне станет одним из ключевых игроков ЦСКА. Это дело времени», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.