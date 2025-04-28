Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: ЦСКА был вознаграждён за дисциплинированность, «Спартак» не наиграл на победу

Непомнящий: ЦСКА был вознаграждён за дисциплинированность, «Спартак» не наиграл на победу
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоялась в субботу, 26 апреля, и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Была игра двух абсолютно равных команд с преимуществом «Спартака», особенно в первом тайме. Но результат дерби справедлив при всей драматичности. Результат справедлив только потому, что «Спартак» не наиграл на победу. Да, могли не проиграть, но никак не победить. Армейцы были вознаграждены за дисциплинированность. ЦСКА пришлось играть непривычный матч: много защищались, сражались на своей половине поля», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Денис Бояринцев заявил, что не считал «Спартак» претендентом на титул и до игры с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android