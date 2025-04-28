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Парфёнов пожелал Дзиову здоровья и рассказал, как справился с двойным перелом в 2002 году

Парфёнов пожелал Дзиову здоровья и рассказал, как справился с двойным перелом в 2002 году
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Парфёнов высказался о тяжёлой травме защитника «Факела» Макса Дзиова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). Напомним, Дзиов покинул поле на носилках после столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым. У него сложный закрытый перелом. В своё время Парфёнов получил похожий двойной перелом (в 2002 году).

«Дзиов справится после перелома ноги. Он парень духовитый. Не дай бог такое прочувствовать каждому. Главное — перетерпеть. Это показательно, что футбол — непростой труд, как и любой другой вид спорта. Бывают такие моменты, с которыми необходимо справляться. Очень важно, чтобы родные, близкие и команда в такой момент были рядом. Нужно пройти определённый путь восстановления. Пожелаю ему здоровья.

Очень важен психологический фактор во время ожидания. К примеру, мне операцию делали только через три дня. Это самые непростые дни, когда у тебя нога отдельно от тебя, но ты её априори видишь, потому что она перед тобой. Вроде она твоя, а вроде — нет. Есть определённые медицинские процедуры, которые нельзя перепрыгнуть. Думаю, Макс сейчас лежит на вытяжке. Это самый непростой момент. Уверен, что после операции всё пойдёт хорошо — ты начинаешь ощущать ногу и понимать, что это твоя часть тела. Но сейчас она отдельно от тебя. Думаю, «Факел» приложит максимум усилий, чтобы игрок восстановился. Возможностей достаточно, главное — вопрос времени и терпения», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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