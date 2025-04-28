Полузащитник «Факела» Моцпан извинился за красную карточку в матче с «Рубином»

Молдавский полузащитник «Факела» Никита Моцпан выступил с извинениями после гостевого матча 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Моцпан был удален с поля в конце первого тайма, когда его команда выигрывала со счетом 1:0. По итогам встречи воронежский клуб проиграл казанцам со счётом 1:2.

«Хочу извинится за красную карточку которую я получил в сегодняшнем матче, тем самым подвел команду, город и всех болельщиков Факела в такое непростое время. Хочется забыть этот день, как страшный сон и исправить все. Хочу попросить вас далше поддерживать команду до самого конца и гнать Факел вперед до последней секунды», – написал Моцпан в своих соцсетях.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков за 26 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке.