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Полузащитник «Факела» Моцпан извинился за красную карточку в матче с «Рубином»

Полузащитник «Факела» Моцпан извинился за красную карточку в матче с «Рубином»
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Молдавский полузащитник «Факела» Никита Моцпан выступил с извинениями после гостевого матча 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Моцпан был удален с поля в конце первого тайма, когда его команда выигрывала со счетом 1:0. По итогам встречи воронежский клуб проиграл казанцам со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Хочу извинится за красную карточку которую я получил в сегодняшнем матче, тем самым подвел команду, город и всех болельщиков Факела в такое непростое время. Хочется забыть этот день, как страшный сон и исправить все. Хочу попросить вас далше поддерживать команду до самого конца и гнать Факел вперед до последней секунды», – написал Моцпан в своих соцсетях.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 39 очков за 26 матчей. «Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке.

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