Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Абдулкадырова объяснил, почему Джамал предпочёл «Краснодару» ЦСКА

Отец Абдулкадырова объяснил, почему Джамал предпочёл «Краснодару» ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, рассказал, почему сын перешёл в армейский клуб, а не в «Краснодар».

«Гаджи Ибрагимович говорил, что «Краснодару» не нужны защитники, но именно сына они выбрали и готовы были оставить. Джамал сам не захотел туда поступать — что-то не понравилось. Если не хочет, какой смысл заставлять? Уже после первой тренировки в ЦСКА нам сказали, что его берут. Так он и остался в Москве.

У нас в столице много родственников, старший сын и его друзья. Так что скучать Джамалу не приходилось. Они ему даже надоедали (смеётся). Плюс есть телефон, можно позвонить в любое время. Это же не как раньше, не надо письма писать», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Я буду такого же роста, как Березуцкие?» Удивительный дебют в дерби «Спартак» — ЦСКА
Эксклюзив
«Я буду такого же роста, как Березуцкие?» Удивительный дебют в дерби «Спартак» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android