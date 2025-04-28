Отец Абдулкадырова объяснил, почему Джамал предпочёл «Краснодару» ЦСКА

Анвар Абдулкадыров, отец футболиста ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, рассказал, почему сын перешёл в армейский клуб, а не в «Краснодар».

«Гаджи Ибрагимович говорил, что «Краснодару» не нужны защитники, но именно сына они выбрали и готовы были оставить. Джамал сам не захотел туда поступать — что-то не понравилось. Если не хочет, какой смысл заставлять? Уже после первой тренировки в ЦСКА нам сказали, что его берут. Так он и остался в Москве.

У нас в столице много родственников, старший сын и его друзья. Так что скучать Джамалу не приходилось. Они ему даже надоедали (смеётся). Плюс есть телефон, можно позвонить в любое время. Это же не как раньше, не надо письма писать», — сказал Абдулкадыров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.